В Саранске приостановили работу шести точек общественного питания

В Саранске была приостановлена работа шести точек общественного питания.

В период с 12 по 16 октября в Саранске был проведен мониторинг предприятий торговли и общественного питания. Во время рейдов проверялось соблюдение мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Было обследовано 111 объектов, среди которых торговые комплексы, магазины, точки общественного питания, аптеки и парикмахерские.

По итогам проведенного мониторинга в шести точках общественного питания, осуществляющих продажу еды быстрого приготовления, были установлены факты нарушения упомянутых мер.

На нарушителей были составлены протоколы и приостановлена их деятельность сроком на пять дней.

Кроме того, в ходе рейдов было составлено семь актов фиксации нарушений масочно-перчаточного режима, два из них – на объекты общественного питания.

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Источник: adm-saransk.ru