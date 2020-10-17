В Темниковском районе ветеринара оштрафовали за служебный подлог

В Темниковском районе ветеринарный врач был оштрафован за служебный подлог.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае минувшего года 24-летняя гражданка, являющаяся ведущим ветеринарным врачом-эпизоотологом указанного района, находясь в своем кабинете, осуществила выписку ветеринарного свидетельства на две головы крупного рогатого скота без осуществления предварительного осмотра.

Не убедившись, что животные не являются носителями опасных болезней, девушка внесла недостоверные сведения о проведенном обследовании и ветеринарном благополучии осмотренных перед убоем животных. Предоставленное представителю коммерческой организации свидетельство давало право на транспортировку КРС на убойный пункт.

Гражданка была оштрафована на 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф