В Саранске произошел пожар в подъезде многоквартирного жилого дома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в подъезде многоквартирного жилого дома.
Поздним вечером 16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №127 вспыхнул огонь на втором этаже.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило электощитовую и электропровода на площади 0,5 кв. м. Кроме того, были закопчены стены и потолок подъезда на площади 20 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru