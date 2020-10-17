В Саранске произошел пожар в подъезде многоквартирного жилого дома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в подъезде многоквартирного жилого дома.

Поздним вечером 16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №127 вспыхнул огонь на втором этаже.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило электощитовую и электропровода на площади 0,5 кв. м. Кроме того, были закопчены стены и потолок подъезда на площади 20 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru