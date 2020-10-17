В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадали четыре человека

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло днём 19 августа на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля марки «Хендай-Акцент», проявив невнимательность, врезался в автомобиль марки «Форд-Фокус», остановившийся перед пешеходным переходом. После этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем марки «Лада-Веста».

Пострадали виновник аварии, 29-летний водитель «Лады», а также ехавшие вместе с ним 28-летняя девушка и 2-летняя девочка.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев происшествия сообщить имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 24-64-09 или 38-57-27.

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Источник: 13.мвд.рф