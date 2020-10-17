Интернет-мошенники ограбили 38-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 38-летняя жительница Саранска на сайте интернет-магазина выбрала подходящие ей женские сапоги, после чего связалась с продавцом. Последний предложил женщине также приобрести сумочку по скидке, заявив, что доставка будет бесплатной. Горожанка приняла данное предложение, а затем перешла по ссылке, которую ей в мессенджере прислал продавец. После этого женщина ввела все данные своей банковской карты, включая CVC-код и код, полученный в смс-сообщении. Затем с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 9150 рублей. Товар пострадавшая так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф