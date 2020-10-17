В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 18 октября

В Мордовии на 18 октября было объявлено оперативное предупреждение по причине ожидающегося усиления ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 18 октября на территории республики будут иметь место порывы юго-восточного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru