В Темниковском районе сотрудники МЧС провели профилактические рейды

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского района ГУ МЧС РФ по Мордовии провели профилактические рейды.

Целью указанных мероприятий является недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора, а также напоминание о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

Сотрудники МЧС провели с гражданами разъяснительные беседы на противопожарную тематику, а также распространили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru