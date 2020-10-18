В Инсарском районе загорелся жилой дом

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло ранним утром 17 октября на территории села Ямщина. На улице Кирова загорелся жилой дом №2. Пламя повредило строение на площади, составляющей 10 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru