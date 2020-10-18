В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил бесхозное строение.

Днём 17 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Свердлова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил бесхозное строение. Площадь распространения пламени составила 64 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru