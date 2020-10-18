В Большеигнатовском районе местный житель угрожал убийством бывшему зятю

В Большеигнатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством бывшему зятю.

Стражами порядка было установлено, что 65-летний житель указанного района некоторое время назад поссорился со своим бывшим 36-летним зятем. Конфликт возник на почве личной неприязни. Старший участник ссоры, держа в руках лопату, высказал в адрес оппонента угрозы убийством.

Фигурант уголовного дела, объясняя свою мотивацию при высказывании угроз, заявил, что хотел припугнуть бывшего зятя из-за того, что последний умышленно повредил ему водопроводный шланг.

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Источник: 13.мвд.рф