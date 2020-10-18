В селе Старое Шайгово произошел пожар в заброшенной постройке

В селе Старое Шайгово пожарные ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.

Утром 17 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. В заброшенной постройке, расположенной по указанному адресу, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в бесхозной постройке на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru