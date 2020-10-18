В Мордовии пройдет акция «Большой этнографический диктант»

В Мордовии в период с 3 по 8 ноября пройдет международная акция под названием «Большой этнографический диктант».

В нынешнем году указанная акция состоится в пятый раз. Диктант будет проведен в режиме онлайн.

Тестовые задания включат в себя 30 вопросов. Стоит отметить, что 10 вопросов подбираются специально для каждого отдельно взятого региона.

Принять участие в акции можно, посетив сайт miretno.ru.

Также читайте о том, что недавно в Саранске приостановили работу шести точек общественного питания. Причиной тому стало нарушение норм по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Источник: miretno.ru