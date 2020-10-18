Спортсмены из Мордовии стали победителями Кубка России по велоспорту-BMX

В Саранске 17 октября завершились соревнования VI заключительного этапа Кубка России по велоспорту-BMX.

Победителями завершающего этапа стали Афремова Наталья из Пензенской области и Неяскин Владислав, являющийся подопечным СШОР Мордовии по велоспорту.

По сумме всех этапов гонки «Классик» члены сборной команды Мордовии, среди которых Адмакина Светлана и Неяскин Владислав, поднялись на первую ступень пьедестала почета.

Также у спортсменов из Мордовии имеется серебряная медаль Боярова Артема и бронзовая награда Катышева Александра.

По информации пресс-службы министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru