Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Информация о местонахождении Парчайкина Дмитрия Ивановича 1987 года рождения, являющегося жителем Саранска, отсутствует с 8 сентября. Известно, что горожанин был одет в спортивный костюм черного цвета с лампасами белого цвета и темно-синие мокасины.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.mchs.gov.ru