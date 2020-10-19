Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения была предотвращена попытка переброса 4 свертков, в которых находились 7 мобильных телефонов и 43 сим-карты.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su