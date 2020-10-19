В УФСИН РФ по Мордовии сыграли в КВН

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошел финал конкурса КВН.

По итогам конкурса определилась команда самых сильных, артистичных, остроумных и смешных конкурсанток. Победа досталась команде «Т.У.З. – Театр Уникального Зрителя».

В приветствии команды представили вокальные номера юмористического содержания и рассказали о себе в том же ключе.

В домашнем задании были в юмористической обработке показаны ситуации, характерные для быта среднестатистического гражданина.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su