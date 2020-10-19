В Мордовии прошла церемония бракосочетания в следственном изоляторе

В следственном изоляторе №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла церемония бракосочетания.

Создание семьи является одним из самых важных событий в жизни любого человека, по этой причине руководство следственного изолятора всегда идет навстречу тем, кто решил узаконить свои отношения.

Администрация учреждения организовала приглашение сотрудника ЗАГСа для проведения торжественной церемонии.

Сотрудники учреждения уделяют особое внимание укреплению социально-полезных связей осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su