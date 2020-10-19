В Ромодановском районе в результате пожара погибли два человека

В Ромодановском районе произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Трагическое происшествие произошло ранним утром 19 октября в совхозе «Садвинтрест». На улице Механизаторов загорелся жилой дом №8.

После ликвидации возгорания пожарные обнаружили на месте происшествия трупы двух мужчин 1957 и 1977 годов рождения.

Следователем СК был проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания.

Для установления точной причины смерти погибших мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru