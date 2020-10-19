В Мордовии растет уровень преступности

В Мордовии было зафиксировано увеличение уровня преступности.

В период с января по сентябрь нынешнего года на территории республики было зафиксировано 6458 преступлений. Данный показатель на 4,2% превышает тот уровень преступности, который имел место годом ранее.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1352, Октябрьский – 1086, Пролетарский –779), а также в Рузаевском районе (623).

Наименьшее количество противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (31), Теньгушевском (45) и Кадошкинском (42) районах.

Также читайте о том, что сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Источник: epp.genproc.gov.ru