В Саранске обсудили ход отопительного сезона

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 19 октября, были обсуждены вопросы, касающиеся хода отопительного сезона.

Главы районных администраций сообщили, что тепло в многоквартирные дома подается в штатном режиме.

В Пролетарском районе города настоящее время неисполненными остаются 68 заявок по некачественному теплоснабжению, в том числе и повторные. В большинстве случаев заявки не могут быть закрыты из-за того, что жители верхних этажей не предоставляют доступ в квартиры для стравливания воздуха. Кроме того, по причине дефектов трубопроводов АО «СаранскТеплоТранс» с начала отопительного периода было зафиксировано три аварийных отключения теплоснабжения, в результате чего без тепла оставался 21 МКД, а также четыре аварийных отключения горячего водоснабжения, в зону которого попали 33 многоквартирных дома.

В Октябрьском районе Саранска остаются незакрытыми 72 заявки. На минувшей неделе имело место отключение из-за аварийной ситуации по линии АО «СаранскТеплоТранс», под которое попало 25 многоквартирных домов.

В Ленинском районе города по данным на утро понедельника имеются 57 неисполненных заявок. На минувшей неделе в центральной части города было три аварийных отключения АО «СаранскТеплоТранс», в результате которого 40 многоквартирных домов оставались без отопления.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что общая статистика по теплу довольно тревожная.

Заместитель главы городской администрации Жанна Пичугина сообщила, что во все детские сады и школы теплоснабжение подается в штатном режиме.

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Источник: adm-saransk.ru