В Саранске насчитывается 105 разрытий

В Саранске в настоящее время в работе находятся 105 разрешений на разрытия.

С начала октября в городе было выдано 62 разрешения, по актам принято 134 места производства работ. По результатам прошлой недели по актам не было сдано 75 мест производства работ.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил максимально, насколько позволяет действующее законодательство, сократить сроки проведения разрытий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru