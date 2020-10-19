В Саранске продолжатся рейды по проверке соблюдения предписанных санитарных норм

В Саранске по поручению главы городской администрации Петра Тултаева рейды по проверке соблюдения предписанных санитарных норм будут проводиться в постоянном режиме как в общественном транспорте, так и на объектах торговли, общепита.

За минувшую неделю в городе было проверено 111 объектов торговли и общепита.

В период с 12 по 15 октября было проверено 903 единицы общественного транспорта, 476 пассажиров на месте устранили замечания, составлено 6 протоколов.

Также за минувшую неделю были проверены 53 машины такси, водителями и пассажирами на месте устранено 37 замечаний, на одного водителя за несоблюдение профилактических мер составлен протокол.

Мэр Саранска заявил, что сотрудники и торговых объектов, и кафе, и общественного транспорта, и такси должны понимать необходимость введенных мер, а также призвал брать пример с жителей Китая, которые строго соблюдают предписания.

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Источник: adm-saransk.ru