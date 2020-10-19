В Саранске обсудили ход вакцинации от гриппа

В администрации Саранска во время оперативного совещания, прошедшего 19 октября, был обсужден ход вакцинации от гриппа по различным отраслям.

Среди транспортных предприятий Саранска всех форм собственности число сотрудников, сделавших прививки, составляет 74,43%.

Показатель вакцинации среди сотрудников управляющих компаний равен 74,80%. Самый низкий показатель у предприятий потребительского рынка, он составляет 25,47%.

Все группы риска, в которые входят в том числе сотрудники управляющих компаний и транспортных организаций, вакцинируются бесплатно.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru