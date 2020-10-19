В Мордовии пройдет акция «Сохраним лес»

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии приглашает всех желающих принять участие в акции под названием «Сохраним лес», в рамках которой будет проведена посадка лесных культур.

При проведении указанной акции необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологические требования, иметь средства индивидуальной защиты (перчатки, маски).

Начнется акция в 14:00 20 октября.

Местом проведения акции станет квартал 243, выдел 2-го Саранского участкового лесничества.

Сбор участников будет организован перед пунктом пропуска Лыжно-биатлонного центра.

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Источник: e-mordovia.ru