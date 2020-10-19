Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства в сфере обращения с отходами животноводства

Прокуратурой Мордовии была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства (биологическими отходами), в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих утилизацию отходов, выразившиеся в приемке и переработке последних без ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в электронном виде.

В деятельности сельхозтоваропроизводителей были установлены случаи отсутствия договоров на их утилизацию со специализированной организацией при отсутствии условий для самостоятельной переработки таких отходов, документов, подтверждающих утилизацию, оборудованных мест и емкостей для сбора и временного их хранения, а также захламление прилегающих территорий.

Сельхозтоваропроизводители зачастую не имели площадок для временного хранения отходов животноводства, в результате чего данные отходы без предварительной обработки вывозились на прилегающие территории.

Были приняты меры к пресечению факта размещения хозяйствующим субъектом отходов животноводства (навоза) в береговой полосе р. Рябка на территории Краснослободского района.

Кроме этого, в деятельности сельхозтоваропроизводителей выявлялись нарушения, касающиеся отсутствия паспортов на образуемые биологические отходы, непроведения в установленном порядке учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов, непредставления соответствующей отчетности в уполномоченный орган, неосуществления производственного экологического контроля в области обращения с отходами.

Всего по результатам проверки было выявлено 186 нарушений законодательства.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru