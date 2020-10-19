В Атюрьевском районе появились фельдшерско-акушерские пункты

Фельдшерско-акушерские пункты появились в Атюрьевском районе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Стоимость указанных пунктов составляет более 12 млн рублей.

Установка модульных ФАПов занимает около двух недель. Предусмотрено несколько помещений с монохромной отделкой, где размещаются приемная фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты. Также имеются подсобные помещения, санузел со специальными поручнями для маломобильных пациентов. Водоснабжение предусмотрено как холодное, так и горячее, раковины имеются практически в каждом кабинете.

Сейчас ведется подключение ФАПов к инженерным сетям.

Также читайте о том, что в Саранске продолжатся рейды по проверке соблюдения предписанных санитарных норм.

Источник: e-mordovia.ru