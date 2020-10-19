В Рузаевке сгорела надворная постройка

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

Утром 18 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кумысной. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит надворная постройка. Огонь уничтожил строение на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru