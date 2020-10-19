В Ковылкинском районе осудили виновника смертельного ДТП

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении молодого человека, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

В феврале нынешнего года 27-летний житель указанного района, находясь в селе Кочелаево, распивал спиртные напитки в компании своих приятелей. После завершения попойки парень сел за руль автомобиля марки ВАЗ и направился в Саранск. На 71-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, молодой человек выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.

В результате ДТП 48-летняя врач скорой помощи получила телесные повреждения, от которых скончалась спустя некоторое время.

Решением суда виновник аварии был приговорен к 4 годам лишения свободы.

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Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru