В Краснослободске сгорели два мусорных контейнера

В Краснослободске произошел пожар, который уничтожил два мусорных контейнера.

Ранним утром 18 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Микрорайон-1. Возле дома №41 загорелись два мусорных контейнера.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя уничтожило мусорные контейнеры на общей площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru