В Ковылкинском районе в ДТП пострадали два автомобилиста

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два автомобилиста.

Происшествие произошло в ночь на 17 октября на 12-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21120, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки ВАЗ-21102.

Предполагаемый виновник аварии и второй водитель 26-летнего возраста получили травмы.

По предварительным данным, автомобилисты были пьяны, но официального подтверждения этих сведений пока что нет.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия, Саранск, Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm