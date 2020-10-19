В Ковылкинском районе опрокинулась иномарка

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло утром 18 октября на 96-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Рено-Логан» в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие данного инцидента пока что не поступала.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия, Саранск, Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm