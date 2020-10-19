В Саранске 73-летний автомобилист сбил 81-летнюю женщину

В Саранске 81-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

ДТП произошло ранним утром 18 октября на территории Ленинского района города. Напротив дома №7, расположенного по адресу – улица Вокзальная, 73-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21013 совершил наезд на 81-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Водитель в момент происшествия был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф