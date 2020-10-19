В Саранске в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло вечером 16 октября на улице Республиканской. По предварительной информации, 36-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Мазда», из-за невнимательности врезалась в остановившийся впереди автомобиль марки «Форд».

Медицинская помощь понадобилась женщине, управлявшей «Фордом», и её 4-летнему попутчику.

Выяснилось, что некоторое время назад виновница ДТП была лишена водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф