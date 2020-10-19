В Саранске превысивший скорость водитель иномарки устроил ДТП

В Саранске иномарка наехала на бордюрный камень.

Происшествие произошло в ночь на 16 октября на улице Осипенко. По предварительной информации, 32-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень.

Автомобилист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что 32-летний гражданин был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф