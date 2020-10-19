В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Днём 18 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Грибоедово. На улице Советской загорелся гараж.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru