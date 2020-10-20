В Саранске осудили мужчину, до смерти избившего знакомую

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил свою знакомую.

В феврале нынешнего года ранее судимый житель Пролетарского района Саранска во время совместного распития спиртных напитков поссорился со своей знакомой. Спустя несколько дней мужчина случайно встретил женщину в подъезде дома, расположенного по адресу – улица Веселовского. Вспомнив о ссоре, преступник принялся избивать знакомую руками и ногами. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В ходе предварительного следствия была установлена причастность горожанина к кражам двух мобильных телефонов, принадлежащих его знакомым.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф