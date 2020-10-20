В Ковылкинском районе сгорели жилой дом и надворная постройка

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворную постройку.

Вечером 19 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Троицк. На улице Ватутина загорелись жилой дом №40 и надворная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил жилой дом и надворную постройку на общей площади, составляющей 56 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru