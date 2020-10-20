В Рузаевке местная жительница из-за ссоры с соседом получила перелом

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил свою соседку.

На днях 52-летняя жительница Рузаевки, поднимаясь к своей квартире, на лестничной площадке столкнулась с компанией мужчин, распивающих спиртные напитки, среди которых был её 32-летний сосед. Последний выкрикнул в адрес горожанки фразу, которую она сочла обидной. По этой причине между соседями вспыхнула словесная перепалка. Затем, когда женщина стала открывать свою квартиру, 32-летний гражданин подошел со спины и ударил её по колену. От удара горожанка упала.

Спустя некоторое время пострадавшая вызвала медиков из-за сильной боли. У женщины были диагностированы внутрисуставный перелом латерального мыщелка левой большеберцовой кости и гемартроз левого коленного сустава.

Фигурант уголовного дела свою вину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф