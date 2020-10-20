Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Ромодановском районе 16-летний автомобилист сбил трех 15-летних девочек

В Ромодановском районе 16-летний автомобилист сбил трех 15-летних девочек

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три несовершеннолетние девочки.

Происшествие произошло днём 19 октября в селе Белозерье. На улице Центральной 16-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21110, наехав на обочину, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на трех 15-летних девочек, двигавшихся по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшие получили телесные повреждения. Девочки были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе в ДТП пострадали два автомобилиста.  


Источник: гибдд.рф