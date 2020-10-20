В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Ранним утром 19 октября возле дома №16, расположенного по адресу – улица Веселовского, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2112. За рулем транспортного средства находился 30-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф