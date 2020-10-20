В Саранске загорелся гараж

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Утром 19 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Республиканской. На территории гаражного кооператива загорелся гараж.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил гараж на площади, составляющей 24 квадратных метра.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru