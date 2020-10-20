Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире нескольких граждан Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 27-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире трех граждан Таджикистана 1972, 1980 и 1994 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф