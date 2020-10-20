Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать шубу

В Саранске местная жительница, решившая продать шубу, была ограблена интернет-мошенником.

Некоторое время назад 40-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей опубликовала объявление о продаже своей шубы. На следующий день с горожанкой связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар и перечислить предоплату на банковскую карту женщины. Жительница Саранска сообщила незнакомцу персональные данные своей карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 71,2 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также читайте о том, что жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире нескольких граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф