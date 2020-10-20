В Мордовии адвокат пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество.

В сентябре нынешнего года председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» был задержан после получения взятки в размере 700 тыс. рублей за решение вопроса о положительной сдаче заинтересованным лицом квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката. Оказывать помощь обвиняемый на самом деле не планировал.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении председателя коллегии адвокатов находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru