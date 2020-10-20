Житель Саранска, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в силу приговор суда в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

В конце января нынешнего года 37-летний гражданин, находясь в одной из квартир жилого дома №32, расположенного по адресу – улица Серадзская, во время ссоры жестоко избил своего знакомого. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

В августе Ленинский районный суд Саранска приговорил 37-летнего горожанина к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru