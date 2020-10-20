В Рузаевском районе сгорела надворная постройка

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

Днём 19 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Левжа. На улице Октябрьской загорелась надворная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru