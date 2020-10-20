В Мордовии осужденные написали диктант

Более 300 осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в «Тотальном диктанте».

В диктанте смогли принять участие все желающие узнать уровень своей грамотности. Автором «Тотального диктанта» стал писатель Андрей Геласимов. Текст был посвящен основателю космонавтики Константину Циолковскому.

В диктанте приняли участие 332 человека, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Мордовии.

Результаты теста будут объявлены в ноябре.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su