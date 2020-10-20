В Мордовии осужденным рассказали о роли семьи

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие, посвященное роли семьи в переосмыслении жизненных ценностей.
В ходе указанного занятия обсуждался вопрос о роли семьи и семейных ценностях. Также были изучены внутрисемейные отношения в неблагоприятных, так называемых проблемных семьях.
Стоит отметить, что занятия по подготовке осужденных к освобождению способствуют повышению их образовательного уровня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su