В Мордовии проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Мордовии стартовала антинаркотическая акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

Указанная акция будет проводиться до 30 октября.

Рассматриваемая акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на сбор и проверку оперативно значимой информации.

Полицейские проверят места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи на предмет выявления преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и никотин-содержащей продукции.

Также читайте о том, что житель Саранска, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму.

Источник: 13.мвд.рф