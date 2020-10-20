Житель Саранска угнал машину службы такси

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в угоне машины такси.

На минувших выходных 22-летний ранее судимый житель Саранска и его гражданская супруга ехали на машине такси. В определенный момент парень приревновал девушку к водителю, вследствие чего вспыхнула ссора. Для выяснения отношений таксист остановил транспортное средство, после этого все участники ссоры вышли на улицу. В определенный момент 22-летний парень неожиданно сел за руль машины и уехал. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан.

В отношении 22-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф